Frankfurt/Main - Nationalmannschaftskapitän Joshua Kimmich hat die Entscheidung über seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim FC Bayern als „sehr, sehr wichtige“ in seiner Karriere bezeichnet. „Es sollte wohlüberlegt sein“, sagte der 29-Jährige, mit dem Rekordmeister sei er „im Austausch, und das wird auch weiterhin so sein“. Kimmich spielt seit 2015 in München.

„Wir wissen auch, wie meine Situation vor acht bis zehn Wochen noch war, da hatte man so das Gefühl: Wann ist der Kimmich endlich weg?!“, sagte der beim neuen Bayern-Trainer Vincent Kompany wieder im Mittelfeld gesetzte Kimmich. „Jetzt sehen wir, wie schnell es gehen kann.“ In der Nationalmannschaft wird er von Bundestrainer Julian Nagelsmann als rechter Verteidiger eingesetzt.

Kimmich will noch „ganz lange spielen“, aber nur so lange, wie es „auf dem obersten Niveau“ möglich sei. „Natürlich macht mir der Fußball schon sehr, sehr viel Spaß, aber ich habe nicht vor – ohne das böse zu meinen – in der zweiten oder dritten Liga das Ding ausklingen zu lassen“, sagte Kimmich. „Das ist mein Ziel, auf Teufel komm raus meine Karriere in die Länge zu ziehen.“