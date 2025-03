Die Studierenden-Zahl in Thüringen steigt hauptsächlich auf dem Papier an - an den Universitäten vor Ort sieht es anders aus. (Archivbild)

Erfurt - Die Studierenden-Zahl in Thüringen steigt zumindest auf dem Papier erneut an - an den Universitäten sieht es aber etwas anders aus. In diesem Wintersemester waren rund 153.000 Menschen an den Hochschulen in Thüringen eingeschrieben und damit 6,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Landesamt für Statistik mitteilte. Damit hält der seit Jahren andauernde Trend zu mehr Studierenden zumindest rechnerisch an.

Der Löwenanteil entfällt nämlich auf die private IU Internationale Hochschule mit Sitz in Erfurt und Ablegern in etlichen deutschen Städten sowie Fernstudium-Möglichkeiten. Hier waren im Wintersemester 106.000 Studierende eingeschrieben und damit knapp 10.000 mehr als im Vorjahr. Seit 2019 hat die nach eigenen Angaben größte private Hochschule Deutschlands ihren Sitz in Erfurt - und wächst seither rasant.

Anders sieht es hingegen an den staatlichen Universitäten in Thüringen aus. Hier sind aktuell rund 30.000 Menschen immatrikuliert und somit etwa 1.000 weniger als noch im Wintersemester 2023/24. Das ist der niedrigste Wert seit der Jahrtausendwende.