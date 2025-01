Leverkusens Trainer Xabi Alonso verzichtet in seiner Startelf auf Nationalspieler Florian Wirtz. Nach dem Spiel äußert er sich dazu.

Dortmund - Florian Wirtz ist bei Bayer Leverkusen unumstrittener Stammspieler. Gegen Borussia Dortmund saß der Nationalspieler jedoch mehr als eine Stunde auf der Bank. Schnell machten Spekulationen über die Gründe die Runde. Spät am Abend lieferte Trainer Xabi Alonso eine Erklärung. Der 21 Jahre alte Wirtz habe auf einer Brücke im Stau gestanden und sei daher zu spät zum Team gestoßen, sagte der 43-Jährige.

„Es ist die klassische Brücke in Köln, die für so viele Probleme sorgt“, ergänzte Alonso und hatte damit ein paar Lacher auf seiner Seite. Der defensive Mittelfeldspieler Exequiel Palacios war vom Stau ebenfalls betroffen, sagte Alonso. Der Argentinier wurde erst in der Schlussphase eingewechselt.