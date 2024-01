Stendal - Am Theater der Altmark in Stendal haben drei Darsteller während einer Premiere Verätzungen im Gesicht erlitten. Sie wurden am Samstagabend in ein Krankenhaus eingeliefert, wie die Polizei am Sonntag in Stendal nahe Magdeburg mitteilte. Während der Aufführung hätten sich die Darsteller mit einer Mischung aus einer ascheähnlichen Substanz und Wasser das Gesicht eingerieben. Daraufhin erlitten alle drei Verätzungen im Gesicht. Am Vorabend hatte das Theater via Instagram mitgeteilt, dass die Premiere von „Das große Heft“ nach der Pause wegen eines Vorfalls abgebrochen werden musste. Details waren nicht genannt worden.

Das Theater beschreibt den gleichnamigen Roman der ungarischen Autorin Ágota Kristóf als eine der eindringlichsten und zugleich verstörendsten Auseinandersetzungen mit der Frage, was es heißt, ein Mensch zu sein in Zeiten des totalen Krieges.

Laut Polizei war schon am Tag vor der Premiere mit einer Aschemischung geprobt worden. Dabei sei es zu keinen Verletzungen gekommen. Während der Vorführung hätten die drei Darsteller dann ein Brennen auf der Haut verspürt. An den Händen, die ebenfalls mit dem Gemisch in Kontakt kamen, sollen keine Verletzungen erkennbar gewesen sein. „Eine mögliche chemische Reaktion mit dem verwendeten Make-up ist nicht ausgeschlossen“, so die Polizei. Die Asche sowie das Make-up seien sichergestellt worden. Eine Strafanzeige wurde gefertigt. Es bestehe der Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung.