Darmstadt - Der Negativlauf des SV Darmstadt 98 in der 2. Fußball-Bundesliga geht weiter. Auch im fünften Spiel nacheinander gelang den Hessen kein Befreiungsschlag. Das 0:3 (0:2) gegen die SV Elversberg, die ihrerseits den Anschluss an das obere Tabellendrittel hergestellt hat, war die vierte Niederlage im fünften Spiel.

Robin Fellhauer (12. Minute), Maurice Neubauer (42.) und Fisnik Asllani (64.) erzielten vor 16.855 Zuschauern im Merck-Stadion am Böllenfalltor die Treffer für die Gäste. Fabian Nürnberger (76.) kassierte glatt Rot wegen grobes Foulspiels und schwächte sein Team zusätzlich. Nach nur einem Punkt aus den letzten fünf Partien und insgesamt 25 Zählern muss sich Darmstadt langsam wieder nach hinten orientieren. Der angepeilte Wiederaufstieg scheint angesichts des großen Rückstandes utopisch.

Nürnberger mit Frust-Foul

Die Gäste waren von Beginn an besser im Spiel und gingen bereits in der Anfangsphase durch einen sehenswerten Distanzschuss von Fellhauer in Führung. Die Darmstädter fanden keine Mittel gegen die kompakt stehenden Saarländer und waren selbst im Abschluss zu harmlos. Das zweite Gegentor war ernüchternd.

Auch nach der Pause änderte sich wenig. Darmstadt blieb weiter unter seinen Möglichkeiten und die SVE gnadenlos effizient. Nürnbergers Foul war eine reine Frustreaktion.