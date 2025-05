Darmstadt - Der SV Darmstadt 98 hat Tobias Kempe einen siegreichen Abschied beschert. Die Hessen kamen am letzten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga zu einem 3:1 (0:1) gegen Absteiger Jahn Regensburg und beendeten die Saison mit 42 Punkten auf Platz zwölf. Vor 16.966 Zuschauern drehte Fraser Hornby mit einem Doppelpack in der 57. und 64. Minute das Spiel zugunsten der Hausherren, für die Andreas Müller (90.+4) zum Endstand traf. Leopold Wurm (8.) hatte die Gäste früh in Führung gebracht.

In seinem letzten Spiel für die Darmstädter durfte Kempe, dessen Vertrag nach insgesamt zehn Spielzeiten nicht verlängert worden war, die Lilien als Kapitän auf das Feld führen. Schon nach 39 Sekunden traf Hornby, doch das Tor fand nach Videobeweis wegen eines Handspiels des Torschützen bei der Ballannahme keine Anerkennung.

Auch nach dem überraschenden Gegentor hatten die Darmstädter mehr vom Spiel, agierten aber nicht zwingend genug. Das änderte sich nach dem Wechsel. Nachdem Isac Lidberg (47.) und Fabian Nürnberger (50.) noch gute Möglichkeiten ausgelassen hatten, machte es Hornby gleich zweimal besser. In der Nachspielzeit scheiterte Müller zunächst mit einem Foulelfmeter an Gäste-Torwart Felix Gebhardt, traf dann aber im Nachschuss.