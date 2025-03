Darmstadt - Darmstadt 98 hat drei wichtige Zähler im Kampf um den Klassenverbleib in der 2. Fußball-Bundesliga gesammelt. Der Bundesliga-Absteiger setzte sich im Südwest-Derby gegen den Karlsruher SC verdient mit 3:0 (1:0) durch und rückte in der Tabelle mit 31 Punkten vorübergehend auf Rang zwölf vor. Vor 17.810 Zuschauern im ausverkauften Stadion am Böllenfalltor erzielten Isac Lidberg (10. Minute), Killian Corredor (73.) und Merveille Papela (79.) die Tore für die Hessen.

In einer spektakulären Anfangsphase ließ KSC-Verteidiger Marcel Franke eine riesige Chance ungenutzt, als er nach einer vorangegangenen Parade von Darmstadt-Torwart Marcel Schuhen aus kurzer Distanz nur die Latte traf. Auf der Gegenseite machte es Lidberg in einer ähnlichen Situation besser. Der Schwede war nach einem Lattentreffer von Jean-Paul Boetius zur Stelle und erzielte die Führung.

Karlsruhe zu harmlos

Darmstadt kontrollierte danach das Spiel und verpasste durch Verteidiger Aleksandar Vukotic, dessen Kopfball KSC-Torwart Max Weiß (35.) hielt, den zweiten Treffer. Die harmlosen Gäste wurden nur in der Nachspielzeit der ersten Hälfte bei einem Kopfball von Marvin Wanitzek gefährlich.

Nach einer Stunde nahm die Partie wieder mehr Tempo auf. Weiß rettete gegen Lidberg und Fraser Hornby, auf der Gegenseite verhinderte Schuhen bei einem Schuss von Mikkel Kaufmann den Ausgleich. Corredor sorgte dann mit einem Schuss von der halbrechten Strafraumseite ins lange Eck für die Vorentscheidung, ehe Papela einen Konter zum Endstand abschloss.