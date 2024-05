Vor dem eher bedeutungslosen Spiel in Elversberg spielt Pal Dardai bei Hertha den Animateur. Über seine eigene Zukunft hält er sich bedeckt, doch um einen Stürmer will er kämpfen.

Dardai will Torjäger Tabaković bei Hertha BSC halten

Berlin - Unabhängig von seiner eigenen Zukunft geht Trainer Pal Dardai von einem Verbleib des Stürmers Haris Tabaković bei Hertha BSC aus. „Heute bin ich Manager und Trainer gleichzeitig. Wir versuchen, alle Spieler, die hier sind, zu halten. Wenn der Kader zusammenbleibt, inklusive Tabaković, und wir holen drei, vier Spieler für diese Liga, dann hast du eine realistische Chance, wieder aufzusteigen“, sagte Dardai am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in der 2. Fußball-Bundesliga an diesem Sonntag (13.30 Uhr/Sky) bei der SV Elversberg.

Dann fügte Dardai schmunzelnd zur Zukunft des mit 21 Treffern in der Zweitliga-Torschützenliste führenden 29-Jährigen an: „Tabaković versuchen wir schon zu behalten. Zum Schluss entscheiden die inneren Werte wie Geld. Wenn einer kommt und 30 Millionen bietet, dann müssen wir mit dem reden“.

Vor dem unbedeutenden Spiel in Elversberg ist Dardai als Motivator gefragt. „Egal, wie komisch es sich anhört, wir müssen die Spieler bei Laune halten, sie müssen mit gutem Geist zum Training kommen, ich versuche ein bisschen Animateur zu sein“, sagte der Hertha-Coach, der über seine Zukunft kein Wort verlor. Da einige Akteure aktuell bei der U23 aushelfen, sieht Dardai die Aufgabe beim Tabellen-Zehnten und Liga-Neuling als schwierig an: „Es ist auch für mich eine Herausforderung, die Motivation so hinzubekommen, dass die Jungs eine gute Tagesform haben und 90 Minuten fighten können“, meinte Dardai.