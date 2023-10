Bundesliga Dardai will nicht ins Niemandsland mit Hertha BSC

Pal Dardai hat einen Plan: Bis Weihnachten in der Tabelle bestenfalls bis an die Aufstiegsränge ran. Dazu steht er, dabei bleibt er auch vorm Spiel in Nürnberg: „Ich habe keinen Mist erzählt.“