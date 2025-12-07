Urs Fischer ist zurück in der Bundesliga. Ein ganz besonderes Spiel steht schon in gut einem Monat an.

Berlin/Mainz - Am 10. Januar des neuen Jahres kehrt Trainer Urs Fischer mit seinem neuen Club Mainz 05 ins Stadion An der Alten Försterei von Union Berlin zurück. Der frühere Erfolgstrainer der Köpenicker wird zur Partie an dem Samstag (15.30 Uhr/Sky) auch seinen langjährigen Co-Trainer Markus Hoffmann mitbringen.

Am Sonntag hatten die Mainzer Fischer zum Nachfolger von Bo Henriksen gemacht. Der Schweizer soll das Team zum Klassenerhalt führen. Von Sommer 2018 bis zur Trennung vor etwas mehr als zwei Jahren war der Coach bei Union tätig. Er prägte die erfolgreichste Ära der Club-Geschichte. 2019 führte er die Berliner erstmals in die Bundesliga. Nach dem Klassenerhalt in der ersten Saison zog Union dreimal in Folge ins europäische Geschäft ein, 2023 sensationell in die Champions League.

Mit seiner bescheidenen und pragmatischen Art war Fischer äußerst beliebt. Nach einer langen Negativserie trennten sich die Eisernen und der Coach einvernehmlich. Fischer und Hoffmann wurden emotional verabschiedet.