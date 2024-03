Düsseldorf - Handball-Bundesligist SC Magdeburg hat den nächsten Bundesligasieg eingefahren und bleibt bei einem Spiel weniger ein Punkt hinter Tabellenführer Füchse Berlin. Beim Bergischen HC siegten die Elbestädter mit 30:27 (17:12). Bester Magdeburger Schütze war Omar Ingi Magnusson mit dreizehn Treffern. Am Ostersonntag tritt der SCM zur nächsten Partie beim ThSV Eisenach an.

Magdeburg begann die Partie konzentriert und setzte sich früh auf drei Tore ab, profitierte dabei auch von zwei Zeitstrafen für die Gastgeber. Zwischenzeitlich führte der SCM mit fünf Treffern, doch der BHC verkürzte. SCM-Trainer Bennet Wiegert monierte in einer Auszeit das Abwehrverhalten in der Kreismitte, in Überzahl stellte Magdeburg anschließend wieder auf fünf Tore vor.

Nach dem Seitenwechsel verkürzten die Gastgeber erneut, auch weil Magdeburg immer mal wieder an Christopher Rudeck im BHC-Tor scheiterte. Tim Nothdurft (37.) sah nach einem Griff in den Wurfarm von Janus Dadi Smarason Rot, Magnusson verwandelte den fälligen Siebenmeter zur erneuten Fünf-Tore-Führung. „Bitte schaltet den Kopf ein“, forderte Wiegert mehr Konzentration von seinen Spielern. Zwar gelang es Grün-Rot dennoch nicht, das Spiel vorzeitig zu entscheiden - doch der SCM brachte die Führung am Ende über die Zeit.