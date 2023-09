Dynamos Stefan Kutschke (l) klatscht vor seiner Auswechslung mit Niklas Hauptmann (r) ab, Paul Will steht in der Mitte.

Lübeck - Fußball-Drittligist Dynamo Dresden bleibt weiter in der Erfolgsspur. Am Samstag bezwang der Tabellenführer den VfB Lübeck mit 1:0 (0:0). Das Tor des Tages erzielte Jakob Lemmer (50. Minute). Die Partie im ausverkauften Stadion an der Lohmühle verfolgten 8858 Zuschauer. Vor Relegationsplatz zwei hat Dynamo nun vorerst bereits fünf Punkte Vorsprung.

In einer weitestgehend ereignisarmen ersten Halbzeit hatte Dynamo mehr vom Spiel. Die beste Chance hatte Lemmer (45.+1). Im zweiten Durchgang wurden die Gäste zwingender. Nach einer Reihe von Torannäherungen brachte Lemmer die SGD in Front. Im Anschluss drehte Lübeck die Partie auf seine Seite. Mats Facklam (66.). und Pascal Breier (70./76./88.) scheiterten am mehrfach hervorragend reagierenden Dresdner Schlussmann Stefan Drljaca. Auf der Gegenseite verpasste der eingewechselte Panagiotis Vlachodimos (80.) das 2:0. Lübeck traf in der Nachspielzeit zudem nur den Pfosten.