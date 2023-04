Fredensborg - Die dänische Königin Margrethe II. hat sich nach ihrer Rücken-Operation im Februar am Mittwochabend zum ersten Mal wieder der Öffentlichkeit gezeigt. Am königlichen Schloss in Fredensborg - etwa 40 Kilometer nördlich von Kopenhagen - begrüßten die Bewohner der Stadt die Monarchin mit einem Fackelzug.

„Es ist schön, wieder hier zu sein“, sagte die Königin nach Angaben der Zeitschrift „Billed-Bladet“. „Ich habe mich den ganzen Winter darauf gefreut, zurück zu sein, und jetzt bin ich hier. Und es wird richtig Frühling.“ Margrethe II. verbringt das Frühjahr in der Regel in Fredensborg. Mit dem Fackelzug feiern die Däninnen und Dänen traditionell ihre Ankunft dort.

Nach dem Eingriff am Rücken befindet sich die Königin noch in der Rehabilitation. Pünktlich zu ihrem 83. Geburtstag am Sonntag will sie aber zumindest Teile ihrer Arbeit wieder aufnehmen. An dem Tag will sie sich ihren Landsleuten gemeinsam mit ihrer Familie auf dem Balkon ihres Schlosses Amalienborg in Kopenhagen zeigen. Danach wird es nach Angaben des Hofs trotzdem noch einige größere Aufgaben geben, die die Königin nicht übernehmen kann.