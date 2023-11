Magdeburg - In den Sommermonaten hat es in Sachsen-Anhalt nach Angaben der Krankenkasse DAK-Gesundheit mehr Krankheitsfälle gegeben als im Vorjahr - obwohl es keine Sommergrippewelle gegeben habe. Der Krankenstand bei den Beschäftigten, die bei der Kasse versichert waren, betrug im dritten Quartal 6,2 Prozent. Das waren 0,5 Prozentpunkte mehr als im Vorjahreszeitraum, in dem das Niveau ebenfalls hoch war, wie die DAK-Gesundheit am Freitag mitteilte. Der Bundesschnitt der DAK-Versicherten lag bei 5,0 Prozent.

Vor allem ein Anstieg bei den psychischen Leiden wie Angststörungen oder Depressionen sei verantwortlich für den Krankenstand. Die Kasse warnte vor einem „Teufelskreis von erhöhtem Krankenstand und stärker werdendem Personalmangel“.