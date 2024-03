Magdeburg - Die DAK-Gesundheit hat unter ihren Versicherten in Sachsen-Anhalt einen Höchststand an psychischen Erkrankungen ausgemacht. 2023 hätten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer so oft wie nie zuvor etwa wegen Depressionen, Ängsten und Anpassungsstörungen am Arbeitsplatz gefehlt, teilte die Krankenkasse am Dienstag mit. Statistisch seien auf 100 DAK-Versicherte 381 Fehltage gekommen. Das seien 86 Prozent mehr gewesen als noch zehn Jahre zuvor. Vor allem jüngere Altersgruppen und Beschäftigte im Gesundheitswesen seien häufiger von psychischen Erkrankungen betroffen. Eine solche Krankschreibung dauerte im Schnitt 30,5 Tage, wie es hieß.

Es wurden die Daten von 51.000 DAK-versicherten Beschäftigten in Sachsen-Anhalt ausgewertet. Die DAK-Gesundheit versichert eigenen Angaben zufolge rund 114.000 Menschen in Sachsen-Anhalt.