Osnabrück - Dank Christoph Daferner hat sich Dynamo Dresden in der Spitzengruppe der 3. Fußball-Liga festgesetzt. Der Stürmer war beim 3:0 (2:0)-Erfolg beim Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück am 14. Spieltag an allen Toren beteiligt. Vor 15.741 Zuschauern im Osnabrücker Stadion an der Bremer Brücke sorgte der 26 Jahre alte Stürmer mit seinem Tor in der 42. Minute und der Vorlage zum zweiten Tor durch Jakob Lemmer in der zweiten Minute der Nachspielzeit für eine beruhigende Pausen-Führung. Zudem schnürte Daferner mit der Vorentscheidung zum 3:0 in der 67. Minute den Doppelpack.

Dabei war das Spiel bis kurz vor dem Seitenwechsel vor allem durch Zweikämpfe im Mittelfeld und ohne großen Torchancen geprägt, ehe Daferner mit einem Schlenzer von der Strafraumgrenze die Führung erzielte. Kurz darauf bediente er Lemmer zum zweiten Dynamo-Treffer.

Daferner schnürt Doppelpack

Nach dem Seitenwechsel scheiterte Osnabrücks Stürmer Ba-Muaka Simakala in der 58. Minute an Dresdens Schlussmann Tim Schreiber, ehe Daferner neun Minuten später die Entscheidung zum ersten Auswärtssieg seit September gelang. Zudem wurde Osnabrücks Stürmer Joel Zwarts nach einer vermeintlichen Tätlichkeit in der 73. Minute des Feldes verwiesen, sodass Dynamo den Rest der Spielzeit in Überzahl souverän herunterspielen konnte.