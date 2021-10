Dackel fährt alleine mit S-Bahn nach München

München - S-Bahn-Fahren statt Gassigehen: Ein Dackel hat sich in München allein zu einer Bahnfahrt aufgemacht. Das Tier habe in Grafing bei München ohne Besitzer am Bahnsteig gestanden und sei in die Bahn Richtung Innenstadt eingestiegen, teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit.

Passagiere wurden auf den Rauhaardackel aufmerksam und alarmierten die Polizei - zwölf Stationen später empfingen die Helfer den Hund am Ostbahnhof.

Ein erstes „Verhör“ des Dackels sei ergebnislos geblieben, hieß es in der Mitteilung. „Auf die Verabreichung von Wasser, Trockenfutter und Streicheleinheiten reagierte er (...) nur mit liebevollen Blicken.“ Im Anschluss ging es für den Rauhaardackel, der nicht mit einem Chip und einer Hundemarke ausgestattet war, in ein Tierheim ins nahe gelegene Ebersberg.