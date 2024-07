Ein Wohnhaus in Seevetal gerät während eines Gewitters in Brand. Grund ist vermutlich ein Blitzeinschlag.

Seevetal - Ein Blitzeinschlag hat vermutlich einen Brand in einem Wohnhaus in Seevetal ausgelöst. Beim Eintreffen der Rettungskräfte in der Nacht habe der Dachstuhl bereits in Flammen gestanden, teilte die Feuerwehr mit. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig aus dem Haus retten und wurden von Nachbarn betreut. Ein Feuerwehrmann verletzte sich bei den Löscharbeiten an der Hand und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Rund 90 Feuerwehrleute waren im Einsatz.