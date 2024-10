Der Dachstuhl eines Hauses im Salzlandkreis steht in Flammen. Die Rettungskräfte rücken aus - und finden eine Frau, für die aber jede Hilfe zu spät kommt.

Großeinsatz der Feuerwehr in Cochstedt im Salzlandkreis, wo ein Einfamilienhaus gebrannt hat. (Symbolbild)

Cochstedt - Beim Brand in einem Einfamilienhaus in Cochstedt im Salzlandkreis ist während der Löscharbeiten eine tote Frau gefunden worden. Die 69 Jahre alte Bewohnerin habe nicht reanimiert werden können, teilte die Polizei mit. Das Feuer war demnach im Dachstuhl des Gebäudes ausgebrochen. Ihr Mann sei zum Zeitpunkt des Brandes nicht in dem Haus gewesen, das nun nicht mehr bewohnbar sei. Um die Unterbringung des 75-Jährigen kümmere sich das Ordnungsamt, hieß es. Warum der Brand ausgebrochen war, muss noch ermittelt werden.