Berlin - Die Berliner Feuerwehr ist nach eigenen Angaben mit mehr als 80 Kräften zu einem Brand in Berlin-Mitte ausgerückt. Die Feuerwehr sei am Freitag gegen 13.30 über ein Feuer in einem Dachstuhl in der Torstraße informiert worden, teilte ein Sprecher mit. Nach ersten Erkenntnissen gebe es keine Verletzten, sagte er. Bislang hätten Feuerwehrleute auch keine Menschen aus dem Wohn- und Geschäftshaus retten müssen.

Der Brand in dem Dachstuhl sei aber groß, erklärte der Feuerwehrsprecher. Zunächst hätten mehr als 50 Feuerwehrleute vor Ort mit dem Löschen der Flammen begonnen. Weitere Helfer seien hinzugekommen oder noch auf dem Weg. Die Torstraße sei wegen des Einsatzes ab Schönhauser Allee in Richtung Friedrichstraße gesperrt, teilte auf der Onlineplattform X die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) mit.