Altmärkische Wische - Durch den Brand des Dachstuhls eines Einfamilienhauses in der Gemeinde Altmärkische Wische im Landkreis Stendal ist ein hoher Sachschaden entstanden. Die beiden Bewohner hatten das am Sonntag in Brand geratene Haus selbstständig und rechtzeitig verlassen können, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Ursache für das Feuer sei derzeit unbekannt. Der Sachschaden belaufe sich auf eine mittlere sechsstellige Summe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, wie es hieß.