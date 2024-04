Arnstadt - In der Spitze des historischen Neutorturms in Arnstadt ist am Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Der Dachstuhl des Turms sei in Flammen aufgegangen und weitgehend zerstört worden, sagte ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale der Polizei in Erfurt. Feuerwehrleute seien über eine lange Leiter für die Löscharbeiten von außen in Höhe der Turmspitze gelangt. Das Feuer sei unter Kontrolle, so der Polizeisprecher. Verletzte gebe es nicht.

Der Bereich um den Turm sei abgesperrt. Zum Ausmaß und der Höhe des Schadens an dem historischen Turm könnten noch keine Angaben gemacht werden. Nach Angaben des Polizeisprechers haben Anwohner oder Passanten kurz nach 8.00 Uhr Polizei und Feuerwehr über den Brand informiert.