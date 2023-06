Eibenstock - Der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses hat in der Nacht in Eibenstock (Erzgebirgskreis) gebrannt. Wie die Polizei Chemnitz am Samstag mitteilte, wurde der 40 Jahre alte Bewohner dabei schwer verletzt und trug unter anderem Brandverletzungen davon. Die Rettungskräfte brachten demnach acht weitere Menschen aus dem Haus in Sicherheit. Die Brandursache wird laut Polizei nun ermittelt. Die Schadenhöhe war zunächst unbekannt.