Wünschendorf - Die Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses hat in der Nacht zum Donnerstag in Wünschendorf an der Elster (Landkreis Greiz) gebrannt. Einsatzkräfte brachten die Bewohnerinnen und Bewohner aller fünf Wohnungen aus dem Haus, wie die Polizei Gera am Donnerstag mitteilte. Verletzt wurde demnach niemand. Das gesamte Gebäude ist den Angaben zufolge unbewohnbar. Die Feuerwehr löschte das Haus noch in der Nacht. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.