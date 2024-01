Hannover - Wegen eines Feuers in einer Dachgeschosswohnung in Hannover ist ein Mensch leicht verletzt worden. Das teilte ein Polizeisprecher am Morgen mit. Am Dienstagmorgen kam es laut Feuerwehr zu dem Brand im Stadtteil Linden. Einsatzkräfte versuchten, das Feuer von innen sowie von außen unter Kontrolle zu bringen. Die Löscharbeiten dauerten am Morgen an. Das Alter und Geschlecht des Verletzten waren zunächst nicht bekannt. Die anderen Bewohner des Hauses wurden nach Polizeiangaben evakuiert.