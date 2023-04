Erfurt - Auf Internetseiten öffentlicher Stellen in Thüringen hat es Cyberangriffe gegeben. Am Mittwoch von 8.00 Uhr an seien auf ausgewählten Webseiten Attacken von Hackern aus dem In- und Ausland festgestellt worden, teilte die Thüringer Staatskanzlei mit. Der Schwerpunkt habe auf den Seiten des Thüringer Innenministeriums und der Thüringer Polizei gelegen. In verschiedenen Bundesländern waren bereits am Dienstag solche Cyberangriffe festgestellt worden.

Die Thüringer Staatskanzlei habe entsprechend ihres IT-Sicherheitskonzepts Gegenmaßnahmen ergriffen und dafür die Webseiten, die im Auftrag der Staatskanzlei gehostet werden, für etwa 30 Minuten abgeschaltet. „Aktuell läuft der Betrieb wieder weitgehend problemlos“, so die Staatskanzlei am frühen Abend. Infolge der Abwehrmaßnahmen und im Fall fortgesetzter Angriffe könnte es zu weiteren kurzfristigen Einschränkungen der Verfügbarkeit der Webseiten kommen.

Von Cyberangriffen mit Auswirkungen auf Internetseiten öffentlicher Stellen waren am Dienstag unter anderem Schleswig-Holstein, Brandenburg oder das Saarland betroffen. Seiten der Landesregierung oder der Polizei waren dort teilweise nicht oder nur mit Zeitverzögerung erreichbar. Angriffe hatten auch Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt oder Niedersachsen gemeldet. In Niedersachsen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Computersabotage gegen unbekannt eingeleitet.