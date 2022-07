Cuxhaven: Millionen-Förderung für „Deichband“ in Innenstadt

Cuxhaven - Als eines von insgesamt 18 bundesweit ausgewählten Bauprojekten erhält Cuxhaven eine Förderung in Millionenhöhe, um einen Teil seiner Innenstadt neu zu gestalten. Wie das Bundesbauministerium in Berlin mitteilte, fließt eine Förderung über 4,88 Millionen Euro aus dem Programm für nationale Projekte des Städtebaus an die Stadt. In dem Vorhaben mit dem Titel „Deichband“ will Cuxhaven seine Deiche von der Innenstadt bis zum Hafen und am Strand verbinden, wie Sprecher Marcel Kolbenstetter am Freitag auf Anfrage sagte. Im Fokus steht dabei die Deichstraße, die historische Flaniermeile der Stadt, die die Innenstadt mit dem Hafen verbindet.

Mittlerweile sei die Deichstraße in die Jahre gekommen. Auch Geschäfte hätten zuletzt geschlossen, sagte Kolbenstetter. Entlang des Deichbandes will die Stadt künftig mehr Platz für Grünflächen, Radverkehr und Außengastronomie schaffen und so die Aufenthaltsqualität insgesamt erhöhen. „Das Herzstück Cuxhavens, die Innenstadt, bekommt ein neues Gesicht“, sagte Kolbenstetter. Die Stadt will selbst rund 500.000 Euro für das Projekt, das bis 2026 abgeschlossen sein soll, ausgeben.

In dem mit insgesamt 75 Millionen Euro ausgestatteten Programm nationale Projekte des Städtebaus werden nach Angaben des Bundesbauministeriums seit 2014 überregional wahrnehmbare Projekte „mit deutlichen Impulsen für die jeweilige Gemeinde oder Stadt, die Region und die Stadtentwicklungspolitik in Deutschland insgesamt“ gefördert. Sie müssen sich durch einen besonderen Qualitätsanspruch ausweisen. In diesem Jahr waren insgesamt 79 Bewerbungen eingegangen.