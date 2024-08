Zeitz - Begleitet von Protesten rechtsextremer Gruppen haben hunderte Menschen den ersten Christopher Street Day (CSD) in Zeitz gefeiert. Nach Angaben der Veranstalter kamen rund 600 Menschen zum Umzug durch die Stadt. Die Polizei Halle ist nach eigenen Angaben mit zahlreichen Kräften vor Ort.

Beim ersten CSD im Burgenlandkreis im vergangenen Jahr in Weißenfels hatte es mehrere Zwischenfälle durch rechtsextreme Störer gegeben. Die rechtsextreme Partei „Der III. Weg“ hatte Proteste gegen den CSD angekündigt.

Der CSD erinnert an die Aufstände der queeren Community in der Christopher Street in New York City (USA) von 1969 und steht für die Sichtbarmachung und Gleichstellung queerer Menschen. Andere Bezeichnungen für die inzwischen vielerorts jährlich veranstalteten CSD-Demonstrationen sind „Pride Parade“ oder „Gay Pride“.