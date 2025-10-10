Am Donnerstagabend unterstützt die Crew eines Polizeihubschraubers eine Suchaktion, als sie von einem Laser geblendet wird. Die Polizei kann den Ursprungsort ausfindig machen.

Magdeburg - Die Besatzung eines Polizeihubschraubers ist in Magdeburg mit einem Laserpointer geblendet worden. Der Hubschrauber war am späten Donnerstagabend zur Unterstützung von Suchmaßnahmen im Einsatz, wie die Polizei mitteilte. Während des Fluges sei die Crew dann durch einen grünen Laser geblendet worden.

Nach Angaben der Polizei konnte der Ursprungsort des Lasers ermittelt werden. Bei der Durchsuchung einer Wohnung wurde ein 42-Jähriger angetroffen und ein Laserpointer, eine Schreckschusswaffe und Betäubungsmittel gefunden.

Die Gegenstände wurden beschlagnahmt. Gegen den Mann wird nun ermittelt, er sei der Polizei bereits bekannt. Verletzt wurde durch den Laser niemand, die Suchaktion konnte trotz des Vorfalls fortgesetzt werden, wie es hieß.