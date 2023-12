Chemnitz - Eine 39 Jahre alte Autofahrerin ist mit der City-Bahn in Chemnitz zusammengestoßen und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Die Autofahrerin wollte am Dienstagnachmittag auf der Annaberger Straße auf Höhe der Marienberger Straße links abbiegen, wie die Polizei Chemnitz am Mittwoch mitteilte. Dabei stieß die 39-Jährige mit der City-Bahn zusammen. Das Auto wurde den Angaben nach von der City-Bahn quer über die Straße gegen eine Hauswand geschubst. Die Autofahrerin wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, in der Bahn verletzte sich niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.