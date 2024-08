Nach den zahlreichen Bränden der letzten Wochen und Monate kündigt der Oberbürgermeister der Stadt Cottbus nun erste konkrete Schritte an.

Cottbus - Um der Brandserie in der zweitgrößten Stadt Brandenburgs zu begegnen, werden konkrete Handlungsschritte eingeleitet. Der Oberbürgermeister Tobias Schick stellte diese nun vor. „Wir werden mittelfristig mehr Stellen im Vollzugsdienst des Ordnungsamtes sowie im Katastrophenschutz schaffen“ erklärte er. Bereits in den vergangenen Monaten habe man die Kamera-Überwachung im Innenstadtbereich verstärkt sowie Sichtbehinderungen - beispielsweise Grünschnitt im Park an der Puschkinpromenade - reduziert.

In jüngster Vergangenheit war die Stadt Cottbus immer wieder von Fällen der mutmaßlichen Brandstiftung betroffen. Etwa 31 Fälle an Containern und 15 Fälle an Autos wurden den Behörden gemeldet. Die ausgelöste Unsicherheit war Anlass für die Stadt, um weitere Maßnahmen zur Vorbeugung solcher Taten einzuleiten, erklärte der Oberbürgermeister.