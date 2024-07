Die Organisatoren werden die Nachwuchs-EM im Bahnradsport in Cottbus als vollen Erfolg. Ein deutscher Olympiastarter überzeugt im Sprint.

Nachwuchs-EM: Luca Spiegel siegt in Cottbus. (Archivbild)

Cottbus - Der RSC Cottbus ist mit dem Verlauf der Nachwuchs-Europameisterschaften im Bahnradsport im Lausitz Velodrom Cottbus sehr zufrieden und möchte in zwei Jahren erneut die Nachwuchs-Klassen U19 und U23 zu den kontinentalen Titelkämpfen in Südbrandenburg begrüßen. „Wir haben unser Interesse bekundet. Im Großen und Ganzen sind wir mit der Veranstaltung sehr zufrieden und ich denke, dass wir bei der EM überzeugt haben“, sagte Organisationschef Axel Viertler.

Mit mehr als 3000 Besuchern an den sechs Wettkampftagen wurden die Erwartungen übertroffen. Besonders gut angenommen wurden die Siegerehrungen außerhalb der Radrennbahn. Einerseits konnte das lange Programm so entzerrt werden, andererseits konnten viele Medaillengewinner zusammen mit ihren Familien und Freunden feiern.

Erfolgreichste Nation war Großbritannien gefolgt von Deutschland und Italien. Bemerkenswert war der Sieg von Luca Spiegel aus Offenbach im Sprint der U23. Der 20-Jährige startet in knapp zwei Wochen auch bei den Olympischen Spielen in Paris. Lokalmatadorin Clara Schneider aus dem Track Team Brandenburg verteidigte ihren Titel im Keirin der U23 und holte zudem dreimal Silber. Am Start waren mehr als 400 Athletinnen und Athleten aus 31 Nationen.