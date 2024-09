Aufsteiger Energie Cottbus fühlt sich in der Fremde plötzlich wohl. In Verl holen die Lausitzer drei Punkte. Ein Doppeltorschütze glänzt besonders.

Verl - Der FC Energie Cottbus hat in der 3. Fußball-Liga den ersten Auswärtssieg der Saison geschafft. Beim SC Verl setzten sich die Lausitzer am Sonntag nach überlegenem Spiel mit 3:0 (2:0) durch. Maximilian Krauß brachte Energie in der 20. Minute in Führung, in der 77. Minute setzte der Mittelfeldspieler auch den Schlusspunkt zum verdienten Erfolg der Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz. Dazwischen hatte Tolcay Cigerci in der 55. Minute die Weichen auf Sieg gestellt. Verls Fabio Gruber sah in der 86. Minute die Gelb-Rote Karte.

Cottbus zog in der Tabelle an dem zuvor in dieser Saison noch ungeschlagenen Kontrahenten vorbei. Mit sechs Punkten nach fünf Spielen ist der Aufsteiger als Tabellen-Neunter im Soll. Am kommenden Samstag steht für Energie das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart II. ein Heim-Duell mit einem anderen Liga-Neuling an, der sogar schon acht Punkte einfahren konnte.