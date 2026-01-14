Gegen den SC Freiburg wird Benjamin Henrichs noch im Kader von RB Leipzig fehlen. Eine Rückkehr könnte es ausgerechnet gegen den Gegner geben, bei dem sich der Nationalspieler schwer verletzte.

Zurück in der Bundesliga: Ausgerechnet gegen die Bayern könnte Benjamin Henrichs (l) wieder im Leipzig-Kader stehen (Archivbild)

Leipzig - Ausgerechnet die Bayern - für Benjamin Henrichs wird sich wohl am Samstag (18.30 Uhr/Sky) der Kreis nach über einem Jahr ohne Fußball-Bundesliga schließen. Der Nationalspieler dürfte nach seinem im Dezember 2024 erlittenen Achillessehnenriss im Top-Spiel gegen den FC Bayern München wieder im Kader von RB Leipzig stehen.

„Ich bin mega happy, dass Benny wieder dabei ist. Man sieht im Training, welche Qualität er uns geben kann“, sagte Trainer Ole Werner. Dass Henrichs als „Persönlichkeit wieder dabei ist, ist sehr positiv und macht uns stärker.“

Kind im Phantasialand

Das Spiel gegen den SC Freiburg am heutigen Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) kommt für den 28-Jährigen zu früh, laut Werner reicht es aufgrund des Trainingsrückstands noch nicht für eine Kadernominierung. Erst im Dezember war Henrichs ins Mannschaftstraining zurückgekehrt, ziemlich genau ein Jahr nach dem am 20. Dezember 2024 beim 1:5 in München erlittenen Sehnenriss - in der letzten Minute eines entschiedenen Spiels.

„Es war wie bei einem kleinen Kind, das ins Phantasialand geht und Achterbahn fahren darf“, hatte Henrichs nach seiner ersten Einheit mit dem Team gesagt. Eigentlich wollte der Verteidiger schon viel früher zurückkehren, doch eine zweite Operation im Frühjahr hatte ihn zurückgeworfen.

Im Club und der DFB-Elf: Konkurrent Baku

Nun drängt für den 19-maligen Nationalspieler die Zeit. Schließlich möchte Henrichs an der im Juni beginnenden WM teilnehmen. Die nächsten und letzten Länderspiele vor der heißen WM-Phase stehen bereits Ende März an. Bis dahin muss Henrichs zeigen, dass er ein Kandidat ist.

Was nicht unmöglich, aber schwierig werden könnte. Schließlich ist in seiner Abwesenheit ausgerechnet seinem direkten Leipziger Konkurrenten Ridle Baku die Rückkehr in die Nationalmannschaft nach vierjähriger Abwesenheit gelungen. Dem rechten Außenverteidiger gelangen sogar eine Vorlage in Luxemburg und ein Tor gegen die Slowakei.

Henrichs muss Baku doppelt verdrängen - bei RB Leipzig und in der DFB-Elf. Für den Ex-Leverkusener spricht neben seiner Technik auch seine Variabilität. Henrichs kann auch im defensiven Mittelfeld oder als linker Verteidiger eingesetzt werden.