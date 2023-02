Magdeburg - Nach dem zweiten Auswärtssieg hintereinander will der 1. FC Magdeburg an diesem Freitag (18.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Kaiserslautern seine Serie von fünf sieglosen Heimspielen beenden. Cheftrainer Christian Titz will von einer Heimschwäche des Zweitliga-Aufsteigers dennoch nichts wissen. „Ich will da keine Verbindung herstellen, weil ich in der Tat glaube, dass es nicht so ist. Weil wir einfach auch bei unseren Heimspielen einiges liegengelassen haben“, sagte Titz nach dem 2:1 bei Hannover 96 und fügte an: „Wir haben auch viele Dinge gut gemacht, die Spiele sind halt sehr eng. Du triffst auf Mannschaften, wo Kleinigkeiten ein Spiel entscheiden können in die andere Richtung. Und das ist uns bei den Heimspielen ein stückweit zu oft passiert.“

Den letzten Heimsieg hatte der FCM am 2. Oktober 2022 gegen Jahn Regensburg verbucht. Zuletzt reichte eine 1:0-Führung gegen St. Pauli nicht für drei Punkte in der MDCC-Arena, die Hanseaten gewannen in der Schlussphase noch mit 2:1. Nun kommt mit der Mannschaft von Ex-Spieler Dirk Schuster das drittstärkste Auswärtsteam an die Elbe. Die spielerisch starken Magdeburger wollen ihren in Hannover gezeigten Aufwärtstrend auch im eigenen Stadion nachweisen. „Die drei Punkte sind ganz wichtig fürs Selbstvertrauen, für das Tabellenbild. Das gibt der Mannschaft einiges“, sagte Titz.