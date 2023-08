RB Leipzig nimmt zum sechsten Mal an der Champions League teil. In der Gruppenphase bekommen es die Sachsen Manchester, Belgrad und Bern zu tun.

Monte Carlo - Der Titelverteidiger und zwei Außenseiter: RB Leipzig hat bei der Ziehung der Gruppenphase der Champions League Losglück gehabt. Die Sachsen treffen in der Gruppe H auf Manchester City, Roter Stern Belgrad und Young Boys Bern. Ziel ist es, erneut das Achtelfinale zu erreichen.

Die genauen Spielpläne will die Europäische Fußball-Union (UEFA) bis Samstag 12.00 Uhr veröffentlichen. Die Gruppenphase beginnt am 19./20. September und endet am 12./13. Dezember. Für Leipzig ist es die sechste Teilnahme an der Champions League.

An City hat Leipzig alles andere als gute Erinnerungen. Das 0:7 im Achtelfinal-Rückspiel der vergangenen Saison bezeichnete Trainer Marco Rose als „mega bitter“, Sportchef Max Eberl forderte, dass „sich jeder hinterfrage“. Danach verlor Leipzig zweimal in der Bundesliga in Bochum und gegen Mainz, ehe man sich wieder fing.

Belgrad hatte sich zuletzt 2019/20 für die Gruppenphase qualifiziert. Der serbische Traditionsclub traf dort unter anderem auf Bayern München, verlor 0:3 und 0:6. Auch in dieser Saison ist der Traditionsclub Außenseiter. Kapitän ist der frühere Leverkusener Innenverteidiger Aleksandar Dragovic.

Ebenfalls als Außenseiter ist Young Boys Bern einzustufen. Der Schweizer Meister verkaufte in Fabian Rieder erst am Donnerstag seinen wohl besten Spieler. Kapitän ist der frühere Hertha-Profi Fabian Lustenberger, der aber keinen Stammplatz mehr hat.

In der vergangenen Saison belegte Leipzig in einer Gruppe mit Donezk, Celtic Glasgow und Real Madrid Platz zwei. Allerdings scheiterte man im Achtelfinale deutlich am späteren Sieger Manchester City. Im Hinspiel erkämpfte sich die Mannschaft von Trainer Marco Rose ein 1:1, verlor dann jedoch in Manchester 0:7. Der größte Erfolg in der Königsklasse ist die Halbfinal-Teilnahme in der Saison 2019/20.