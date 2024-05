Chemnitz - Die City-Bahn Chemnitz wird über Pfingsten bis kommenden Dienstag auf wichtigen Linien Busse fahren lassen. Wegen der dauernden Streiks der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) sei zurzeit an einen geregelten Bahnverkehr nicht zu denken, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Die Gewerkschaft hatte zuletzt immer wieder zum Streik aufgerufen. Sie will mit den Aktionen eine 35-Stunden-Woche erstreiten. In mehr als 40 Eisenbahnunternehmen bundesweit sind den Angaben zufolge schon entsprechende Vereinbarungen getroffen worden. Die City-Bahn, die sechs Linien in Chemnitz und Umgebung betreibt, sperrt sich allerdings vehement dagegen.