Berlin - Oscar-Favorit Cillian Murphy („Oppenheimer“) hat Berlin eine Liebeserklärung gemacht. „Ich liebe Berlin, das ist mein fünftes Mal bei den Berliner Filmfestspielen“, sagte der 47-Jährige am Donnerstag bei einer Pressekonferenz zum Berlinale-Eröffnungsfilm „Small Things Like These“. „Ich liebe es, hierherzukommen, also nehme ich mir immer Zeit dafür.“ Murphy stellte das irisch-belgische Drama von Regisseur Tim Mielants unter anderem mit Produzent und „Oppenheimer“-Kollege Matt Damon in Berlin vor. In der Romanverfilmung geht es um die jahrzehntelange Ausbeutung von Frauen in kirchlichen Einrichtungen in Irland. Die Internationalen Filmfestspiele enden am 25. Februar.