Berlin - Zum Trainingsauftakt von Hertha BSC auf das letzte Saisonspiel in der Fußball-Bundesliga hat Trainer Pal Dardai den zuletzt fehlenden Tolga Cigerci wieder begrüßen dürfen. Der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler hatte aufgrund von Wadenproblemen aussetzen müssen. Dafür fehlte am Dienstag auf dem Schenckendorffplatz Verteidiger Filip Uremovic, der seine leichte Gehirnerschütterung auskuriert. Die bereits als Absteiger in die zweite Liga feststehende Hertha muss am letzten Spieltag am kommenden Samstag beim VfL Wolfsburg (15.30 Uhr/Sky) antreten.

Neben Uremovic fehlten sieben Profis im Mannschaftstraining, die nur individuell trainieren konnten. Muskuläre Probleme plagen Marton Dardai, Agustin Rogel und Wilfried Kanga, Marc Oliver Kempf laboriert an einer Rippenprellung. Knieprobleme verhinderten bei Kevin-Prince Boateng und Ersatztorhüter Robert Kwasigroch einen Einsatz im Mannschaftstraining. Kelian Nsona befindet sich weiter im Aufbautraining.