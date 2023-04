Cottbus - Der AfD-Bundesvorsitzende Tino Chrupalla hat die Anhänger seiner Partei bei einer Kundgebung in Cottbus auf die kommenden Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg eingestimmt. „Es muss darum gehen, dass wir in Ostdeutschland und dann auch in Brandenburg im nächsten Jahr die stärkste Kraft bei den Landtagswahlen sind“, sagte Chrupalla am Sonntag bei der Kundgebung mit etwa 300 Teilnehmern, die friedlich verlief.

Als Hauptgegner nannte der AfD-Parteichef die Grünen. Der Ausstieg aus der Atomenergie sei „energiepolitischer Wahnsinn“, meinte er. Auch die Kohleverstromung in der Lausitz müsse noch bis 2045 oder 2050 fortgesetzt werden, forderte er. Stattdessen solle der Kohleausstieg auf 2030 vorgezogen und damit die Region wirtschaftlich zu Grabe getragen werden. „Das ist kein Strukturwandel, das ist Strukturschwindel“, meinte er.