Berlin - Der 45. Christopher Street Day (CSD) in Berlin geht in die Schlussphase. Immer mehr Trucks sind am Samstagnachmittag nach ihrer Tour durch mehrere Stadtteile am Zielpunkt in der Nähe des Brandenburger Tors angekommen. Sie halten auf der Straße des 17. Juni, direkt vor dem Brandenburger Tor ist dafür kein Platz. Dort gibt es eine Reihe von Ständen, an denen Regenbogenfahnen genauso im Angebot sind wie Cocktails oder Streetfood aus verschiedensten Ländern. Für den Abend kündigte der CSD-Veranstalter ein umfangreiches Bühnenprogramm an, zu dem auch ein Auftritt der Band Tokio Hotel gehört.

Vor dem Brandenburger Tor kamen bereits Tausende von CSD-Teilnehmern an. Viele tanzten auf der Straße. Der Berliner CSD ist eine der größten Veranstaltungen der lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans-, intergeschlechtlichen und queeren Community in Europa.