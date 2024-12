Schon länger war klar, dass der neue Film von Christopher Nolan eine Top-Besetzung haben wird. Nun gibt Universal bekannt, worum es in dem neuen Projekt geht.

Los Angeles - Regisseur Christopher Nolan adaptiert in seinem nächsten Projekt die antike Dichtung „Odyssee“ von Homer. Der neue Film soll ein „mythisches Action-Epos“ werden, wie Universal Pictures auf X mitteilte. Drehorte seien auf der ganzen Welt verteilt. In den Kinos startet der Film des 54-Jährigen („Oppenheimer“, „Interstellar“) demnach weltweit am 17. Juli 2026.

Gefilmt wird laut Universal mit der IMAX-Technologie, die eine besonders hohe Auflösung ermöglicht. Bereits in den vergangenen Wochen war klar, dass das Projekt mit einer Starbesetzung aufwartet: Mit dabei sind laut Branchenblättern wie „Deadline“ und „Variety“ Matt Damon, Charlize Theron, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o und Robert Pattinson.

Die „Odyssee“ erzählt von der abenteuerlichen Heimreise des Königs Odysseus von Ithaka aus dem Trojanischen Krieg, während der er sich zahlreichen Gefahren stellt und an dessen Ende er zuhause bei seiner Ehefrau Penelope ankommt.