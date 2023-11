Bozi Dar - Im tschechischen Grenzort Bozi Dar startet am Freitag die Christkind-Post in die bereits 30. Weihnachtssaison. Frankierte und adressierte Umschläge, die in einen speziellen „Jesuskind“-Briefkasten im Inneren des Postamts des Erzgebirgsorts geworfen werden, erhalten einen besonderen Stempel. Das Motiv ist in diesem Jahr ein Engel, wie die Verantwortlichen am Mittwoch mitteilten. In früheren Jahren waren es etwa ein Tannenbaum, eine Kerze, ein Stern oder ein Winterhandschuh. In demselben Gebäude befindet sich auch die Touristeninformation.

Ein Standardbrief nach Deutschland benötigt eine Briefmarke der tschechischen Post im Wert von 44 Kronen, umgerechnet rund 1,80 Euro. Die Stempelaktion läuft vom 1. bis 23. Dezember und fand 1994 zum ersten Mal statt. Bisheriger Rekordhalter ist das Jahr 2016, in dem Post mit einem Gesamtgewicht von 386 Kilo abgefertigt wurde.

Der Wintersportort Bozi Dar (Gottesgab) ist die höchstgelegene Stadt Tschechiens und hat rund 350 Einwohner. Er liegt nur wenige Kilometer vom sächsischen Oberwiesenthal und rund 60 Kilometer von Selb in Bayern entfernt.