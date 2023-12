Lutherstadt Eisleben - Nach Monaten der Restaurierung steht die zum Repertoire von Martin Luthers Sterbehaus in Eisleben gehörende Christkind-Figur wieder an ihrem Platz. Pünktlich zum Weihnachtsfest sei die etwa 45 große Lindenholz-Skulptur wieder im ersten Ausstellungsraum zu bestaunen, wie die Luthermuseen am Mittwoch mitteilten. Die Figur sei in den zurückliegenden Monaten gereinigt und konserviert worden, hieß es. Dabei seien auch jahrhundertealte Farbfragmente gesichert worden. Das Christkind, welches eine goldene Weltkugel in den Händen hält, gehört den Angaben zufolge seit 2013 zur Dauerausstellung des Museums.