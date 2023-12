Berlin - Christen, Juden und Muslime haben an Heiligabend einen gemeinsam Gottesdienst in Berlin-Mitte gefeiert. Zu der besonderen Christvesper in der Marienkirche am Alexanderplatz hatte das interreligiöse Projekt House of One geladen. Nach Angaben einer Sprecherin richtete sich der Gottesdienst an jede und jeden, unabhängig von ihrem Glauben, Weltanschauung oder Kultur. Denn: „Alle Menschen teilen die Sehnsucht nach Frieden.“ Gestaltet wurde die Feier von zwei Pfarrern, einem Rabbiner und einem Imam unter anderen mit Gebeten aus dem Christentum, dem Judentum und dem Islam. Das House of One veranstaltet solche Gottesdienste seit einigen Jahren.