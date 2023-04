Bautzen/Dresden - Mit zahlreichen Gottesdiensten feiern Sachsens Christen am Sonntag das Osterfest. Schon in der Nacht und am Morgen wird in einigen Orten im Kerzenschein Ostern eingeläutet. In Leipzig etwa ist eine Ostermette in der Kirche Hohen Thekla geplant, in Bautzen eine Auferstehungsandacht mit Landesjugendpfarrer Georg Zimmermann. Die Dresdner Frauenkirche lädt um 22.00 Uhr zur Osternacht mit Erwachsenentaufen und Konfirmationen ein.

Im sorbischen Siedlungsgebiet der Lausitz werden dann am Sonntag der Tradition folgend Osterreiter hoch zu Ross die Botschaft von der Auferstehung Jesu Christi von Ort zu Ort tragen.