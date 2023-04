Erfurt - Mit Gottesdiensten und anderen Veranstaltungen haben katholische und evangelische Christen auch in Thüringen am Sonntag das Osterfest gefeiert. Bischof Ulrich Neymeyr thematisierte laut Manuskript in seiner Osterpredigt im katholischen Erfurter Mariendom die Bedeutung des Friedens für Christen und für die Welt. Er griff dabei auch das Leitwort des für 2024 in Erfurt geplanten Katholikentags „Zukunft hat der Mensch des Friedens“ auf.

Zuvor hatte Neymeyr bereits in einem Osterwort an die schlimmen Erdbeben in der Türkei und in Syrien sowie an den Krieg in der Ukraine erinnert. Man dürfe im Einsatz für Frieden und Gerechtigkeit nicht ruhen, so der Bischof.

Ostern gilt als höchster Feiertag der römisch-katholischen Kirche. Christen allgemein feiern dann die Wiederauferstehung von Jesus Christus, der ihrem Glauben zufolge am Karfreitag gekreuzigt wurde.