Craiova - Die Basketballer der Niners Chemnitz haben sich mit einem Sieg aus dem Fiba Europe Cup verabschiedet. Der Bundesligist gewann am Mittwoch sein letztes Zwischenrundenspiel beim rumänischen Vertreter SCMU Craiova mit 85:79 (75:75, 42:36) nach Verlängerung. Schon vor dieser Begegnung hatten die Sachsen jedoch keine Chance mehr, das Viertelfinale zu erreichen. Den größten Anteil am Erfolg hatten Kevin Yebo (17), Jonas Richter (13) und Aher Uguak (12). Für Craiova erzielten Topias Palmi (22), Milivoje Mijovic (16), Demonte Flannigan (14) und Shawn Hopkins (12) die meisten Punkte.

Die Sachsen setzten sich mit einem 7:0-Lauf im ersten Viertel von 7:7 (3.) auf 14:7 (6.) ab und bauten diesen Vorsprung bis zur 18. Minute auf 40:32 aus. Doch die Gastgeber ließen sich nicht entscheidend abschütteln. Chemnitz zehrte von diesem Polster bis knapp zwei Minuten vor der Schlusssirene. Dann gingen die Rumänen erstmals in dieser Partie mit 75:73 in Führung. Yebo erzwang mit zwei verwandelten Freiwürfen den Ausgleich. In der Verlängerung hatten die Sachsen auch dank Marko Filipovity, der sechs seiner acht Punkte in den letzten fünf Minuten erzielte, das bessere Ende für sich.