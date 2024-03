Chemnitz - Der Tierpark Chemnitz hat sich von seinen Geoffroy-Klammeraffen verabschiedet. Zuletzt hätten noch zwei Weibchen dieser bedrohten mittelamerikanischen Primaten in dem Tierpark gelebt, teilte die Stadt am Freitag mit. Da sich kein Nachwuchs eingestellt hatte und die Gruppe immer kleiner wurde, habe der Tierpark entschieden, die Haltung dieser Art aufzugeben. Dazu wurden die verbliebenen Weibchen Ginger und Guayana am vergangenen Sonntag an den Oasis Wildlife Park auf Fuerteventura abgeben. Dort seien sie inzwischen gut angekommen und lebten sich ein, hieß es.

Die Anlage werde nun saniert und umgestaltet, bevor dort eine kleinere Affenart einziehen soll. Welche das ist, wurde noch nicht mitgeteilt.