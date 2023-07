Chemnitz - Der Chemnitzer FC hat einen neuen Vorstand mit insgesamt vier Mitgliedern. Der Vorstand des Fußball-Regionalligisten besteht künftig aus Jana Pönisch, Helmut Brunhuber, Gerrit Sachse und Frank Löbe und wird durch Helmut Brunhuber geführt. Das teilte der CFC am Dienstag mit. „Ich habe bereits in den letzten Jahren immer wieder betont, dass der Chemnitzer FC mit seiner Historie ein schlafender Riese ist. Wir wollen bei den Mitgliedern wieder Vertrauen aufbauen, und den Verein in den Vordergrund rücken. Dabei sehe ich mich als Teamplayer, gemeinsam mit meinen Kollegen im Gremium und dem gesamten Verein“, sagte der 52-jährige Brunhuber, der auch das Amt des Vorstandsvorsitzenden übernimmt.